Футбольный комментатор Константин Генич определил позицию, которую стоило бы усилить «Краснодару». По словам Генича, «быкам» бы не помешал крайний нападающий.

«Вообще у них все позиции в принципе продублированы. Все. Но! На мой взгляд, им бы точно не помешал вингер. Потому что, да, Батчи и Са очень хороши и в доработке, и в атаке, и в обороне, но нужен вот какой-то дриблёр. Потому что Перрену позицию пока никак не могут найти. То он на фланге, то вроде как должен быть заменителем Эдика (Сперцяна. — Прим. «Чемпионата»), но пока, увы, свой потенциал не показывает», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».