Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич определил позицию, которую стоило бы усилить «Краснодару»

Генич определил позицию, которую стоило бы усилить «Краснодару»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич определил позицию, которую стоило бы усилить «Краснодару». По словам Генича, «быкам» бы не помешал крайний нападающий.

«Вообще у них все позиции в принципе продублированы. Все. Но! На мой взгляд, им бы точно не помешал вингер. Потому что, да, Батчи и Са очень хороши и в доработке, и в атаке, и в обороне, но нужен вот какой-то дриблёр. Потому что Перрену позицию пока никак не могут найти. То он на фланге, то вроде как должен быть заменителем Эдика (Сперцяна. — Прим. «Чемпионата»), но пока, увы, свой потенциал не показывает», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Влажные фантазии». Генич — о том, случится ли массовый уход игроков из «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android