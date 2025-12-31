В «Локомотиве» считают Батракова лучшим футболистом России

Член совета директоров и экс‑президент «Локомотива» Валерий Филатов высказался о молодом лидере железнодорожников Алексее Батракове, назвав его лучшим футболистом России по итогам 2025 года.

— Учитывая возраст Батракова, его можно назвать лучшим футболистом России в 2025 году. Для такого возраста проводить матчи на таком уровне — это очень достойно. Считаю, он лучший.

— Его часто сравнивают с Дмитрием Лоськовым. Сходство действительно есть?

— Лоськов уже пришёл к нам состоявшимся футболистом. Состоявшаяся личность. А Алёша молодой парень. Трудно тут прогнозировать. Организм у него ещё не окреп, ещё мальчишка всё‑таки. Что ни говори, а всё равно ещё пацан. Но Батраков ключевой футболист команды, даже в своём возрасте, — приводит слова Филатова «Матч ТВ».