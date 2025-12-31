Испанский журналист назвал самые популярные российские клубы

Испанский журналист издания Marca Оскар Бадальо назвал самые популярные российские клубы в Испании. Он выделил «Зенит» и «Спартак». При этом Бадальо признался, что не знает фамилии молодых талантов из РПЛ.

— Фамилии восходящих звёзд, которых в прессе связывают с испанскими топ-клубами, вам тоже неизвестны? Батраков, Кисляк, Тюкавин?

— Нет, не слышал про них. Допускаю, что кто-то может ими интересоваться, но я ничего об этом не знаю.

— Понятно, что в Испании многие, как и вы, не следят за другими чемпионатами. Но можете ли вы назвать самый популярный российский клуб в Испании?

— Думаю, это «Спартак», потому что там играл Карпин. И «Зенит», потому что они иногда ярко выступали в Лиге чемпионов, — приводит слова Бадальо «РБ Спорт».