22:00 Мск
Предложенный ранее «Спартаку» тренер заявил, ему было бы интересно поработать в России

Известный сербский тренер Срджан Благоевич рассказал, что ему было бы интересно попробовать себя в российском футболе. Ранее сообщалось, что услуги Срджана предлагались московскому «Спартаку» и казанскому «Рубину».

«Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», — приводит слова Благоевича Odds.ru.

Последним клубом в тренерской карьере Срджана был сербский «Партизан». На зимний перерыв «Рубин» ушёл, занимая седьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Спартак» расположился на шестой строчке.

