«Его трансфер — ошибка». Испанский журналист вынес негативный вердикт по Арсену Захаряну

«Его трансфер — ошибка». Испанский журналист вынес негативный вердикт по Арсену Захаряну
Комментарии

Испанский журналист издания Marca Оскар Бадальо высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Он считает трансфер россиянина ошибкой. Журналист подчеркнул, что Захарян совершенно не оправдывает ожиданий.

— Давайте поподробнее поговорим про Захаряна, которого вы упомянули. Как оцените 2025 год для него? Много травм, мало игрового времени.
— К сожалению, этот год был очень неудачным для Захаряна. Он сыграл всего 500 минут, выйдя в стартовом составе лишь в пяти матчах. У Арсена было много травм и болезней, особенно в начале года. Катастрофа. А когда Захарян выходил на поле, он не показывал свою лучшую игру. В России говорили, что Захарян — один из самых талантливых и качественных игроков своего поколения, но мы почти не увидели его мастерства. Захарян может быть реально хорошим игроком, но он не подходит «Сосьедаду».

— Трансфер Захаряна — ошибка?
— Пока я склонен считать именно так, потому что этот игрок абсолютно не оправдывает ожиданий. Сейчас его трансфер лично мне кажется ошибкой, но Захарян ещё может доказать обратное. В Испании есть болельщики и журналисты, которые до сих пор считают, что Арсен способен играть очень хорошо, что это большой талант, который пока не смогли раскрыть в «Сосьедаде». Но есть и те, кто считает, что «Реал» совершил большую ошибку, подписав его, — приводит слова Бадальо «РБ Спорт».

