Орлов: Педро 100% останется в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов со 100-процентной уверенностью заявил, что бразильский полузащитник Педро не покинет «Зенит» этой зимой.

«По Педро был разговор на всех высоких уровнях в «Зените». И он сам дал интервью, что он не хочет уходить. Он 100% останется.

Что касается Дркушича, Эраковича… Не случайно же их агенты предлагают их разным клубам. Посмотрим, как это получится. После выхода из отпуска сразу будет видно, кто поедет на сборы, а кто нет. Может, кто-то отправится в аренду. Нужно всё равно что-то менять, искать молодых, которые будут создавать конкуренцию. Нужна свежая кровь», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».