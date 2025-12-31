Максим Воронов трогательно попрощался с «Уралом» после перехода в ЦСКА

18-летний нападающий ЦСКА Максим Воронов написал трогательное прощальное письмо, посвящённое «Уралу», президенту и болельщикам клуба. Сегодня, 31 декабря, форвард официально стал футболистом армейцев, завершив переход в московский клуб из «Урала».

«Сегодня для меня особенный и очень непростой момент – время прощаться с футбольным клубом «Урал». Именно здесь началась моя дорога в большом футболе. В 15 лет я пришёл в академию клуба с мечтой и огромным желанием работать, и здесь же получил свой первый настоящий шанс. «Урал» стал для меня больше, чем просто клуб. Эти люди, эмоции, опыт и воспоминания, которые навсегда останутся со мной. Здесь я вырос как футболист и как человек, прошёл непростой путь до главной команды и понял, что значит стать её частью. От всего сердца хочу поблагодарить президента «Урала» Григория Викторовича за доверие, веру и тот шанс, который изменил мой путь. Особую благодарность хочу выразить тренерам, которые вкладывали в меня свои знания и опыт, всегда верили и поддерживали.

Спасибо каждому сотруднику клуба за вашу ежедневную работу, заботу и внимание, которые делают клуб настоящим домом для игроков. И, конечно, огромная любовь болельщикам. Ваши эмоции, поддержка и вера давали силы на поле каждый день, даже в самые сложные моменты. Вы – часть этого пути, и я всегда буду помнить вашу поддержку! Особые слова ребятам, с которыми мы вместе играли и росли в академии. Мы мечтали, конкурировали, поддерживали друг друга и шли к своей цели. Эти годы, эта дружба и все пережитые моменты бесценны для меня. Пришло время сделать следующий шаг и принять новый вызов – переход в ЦСКА. Я ухожу дальше, но часть меня навсегда останется здесь», — приводит слова Воронова пресс-служба «Урала» в телеграм-канале клуба.