Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Он не чемпион». Орлов — о главном кандидате на пост тренера «Спартака»

«Он не чемпион». Орлов — о главном кандидате на пост тренера «Спартака»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новости, что московский «Спартак» может назначить на пост главного тренера испанского специалиста Хуана Карседо, который ранее был помощником Унаи Эмери, а сейчас возглавляет кипрский «Пафос».

«Я удивляюсь. «Спартак» хочет назначить иностранного тренера. Руководство… Выбрали какого-то испанца, который у Эмери в штабе был вторым. Ну он помощник! Почему помощник должен?.. Ну это же риск!

Челестини повезло, что он нашёл общий язык с игроками ЦСКА. Но он же чемпион Швейцарии, у него авторитет. А этот, который приходит [в «Спартак»]… Он же не чемпион нигде! Помощник только», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

