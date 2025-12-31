Испанский журналист: Захаряну не хватает такого характера, как у Карпина и Мостового

Испанский журналист издания Marca Оскар Бадальо считает, что хавбеку «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну не хватает такого характера, который был у российских ветеранов — Александра Мостового и Валерия Карпина.

— Вы упоминали Карпина и Хохлова, которые играли в «Сосьедаде». В Испании выступали и другие российские футболисты. Например, Александр Мостовой. Помните его?

— Конечно! Мостовой и Карпин были одними из лучших игроков Ла Лиги в то время. Вот это были настоящие российские звезды — талантливые, качественные, с характером — они были очень хороши! Захаряну не хватает такого характера, как у Карпина и Мостового — приводит слова Бадальо «РБ Спорт».