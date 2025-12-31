Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил негативную тенденцию в «Зените», поклонником которого является. Эксперт констатировал, что в стане сине-бело-голубых за последние годы не появилось ни одного собственного воспитанника, который стал бы крепким игроком основного состава.

«В «Зените», после Игоря Денисова, в составе не появилось ни одного своего воспитанника. Такого вот прям яркого и основного игрока», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.