Орлов — о «Спартаке»: иностранный тренер — деньги на ветер

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о сфокусированности московского «Спартака» на иностранных специалистах. Эксперт считает, что зарубежный тренер — это в любом случае «деньги на ветер».

«Иностранный тренер — деньги на ветер. Даже если он добьётся результата», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, 11 ноября «Спартак» уволил с поста главного тренера сербского специалиста Деяна Станковича. Сейчас команду на временной основе возглавляет Вадим Романов. Однако, по данным СМИ, красно-белые близки к договорённости о сотрудничестве с испанским тренером «Пафоса» Хуаном Карседо.

