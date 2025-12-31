«Подходит к концу наш юбилейный 2025-й». «Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила болельщиков с наступающим, 2026 годом, опубликовав соответствующую запись на официальном сайте клуба.

«Дорогие болельщики! Подходит к концу наш юбилейный 2025 год, совсем скоро будут накрыты праздничные столы, а в руках заискрятся бенгальские огни и зашуршат, открываясь, подарки. И пока новогодний марафон ещё не стартовал, мы бы хотели вместе с вами вспомнить, каким был этот год в жизни сине-бело-голубых.

Весной мы до последнего момента сражались за право в седьмой раз подряд назваться сильнейшей командой России, однако в упорной борьбе уступили этот титул сопернику. К сожалению, нам не удалось поздравить себя и вас с вековым юбилеем так, как мы этого хотели и как вы этого заслуживали. Но такой урок лишь усилил жажду вернуться на вершину в следующем году — обещаем, мы приложим к этому максимум усилий.

И всё же в столь знаковый год нам хотелось подарить нашим болельщикам ощущение яркого и запоминающегося праздника, поэтому 25 мая 2025-го, в день 100-летия клуба, на «Газпром Арене» состоялся уникальный Матч легенд, собравший главных звёзд «Зенита» минувших лет. Кержаков, Аршавин, Анюков и Погребняк, вновь празднующие забитые мячи на домашнем стадионе сине-бело-голубых на глазах у 50 тысяч болельщиков, — это было невероятно!

В этот же день в пространстве «Севкабель Порт» открылась грандиозная выставка, посвящённая 100-летней истории «Зенита». Настоящее путешествие сквозь время, самый развёрнутый и подробный рассказ о жизни великого клуба голосами его болельщиков, известных петербуржцев: в записи аудиогида к экспозиции приняли участие Михаил Пиотровский, Лев Лурье, Михаил Боярский, Александр Розенбаум и многие другие. Не имеющий аналогов выставочный проект закроет свои двери лишь 11 января 2026 года (билеты ещё доступны!), став за это время настоящим откровением для десятков тысяч посетителей.

Летом, продолжая традицию открытых тренировок в знаковых городских местах, сине-бело-голубые провели самое масштабное такое занятие на Дворцовой площади — более 25 тысяч человек посетили невероятный футбольный фестиваль и увидели своих кумиров на расстоянии вытянутой руки, а самым удачливым достались еще и их автографы.

Осенью «Зенит» установил рекорд национального Кубка, выиграв в основное время все шесть матчей на групповом этапе, а к концу года, одержав ряд громких побед, но потеряв несколько важных очков, завершил первую часть сезона в Мир РПЛ на второй строчке таблицы. Конкуренция высока как никогда, все главные сражения за оба этих трофея — впереди.

Друзья, мы очень благодарны вам за то, что в уходящем 2025-м, как и прежде, ощущали вашу поддержку в каждом матче и на всех клубных мероприятиях. Для вас — и ради вас — мы играли в футбол, запускали юбилейный состав в петербургском метро, дарили памятные медали семьям детей, родившихся в день столетия «Зенита», с помощью группы The Hatters готовили новую аранжировку для гимна сине-бело-голубых и делали добро. На днях завершился длившийся целый год уникальный социальный проект «100 добрых дел», объединивший все команды системы клуба в стремлении оказать поддержку фондам, а также благотворительным и медицинским организациям из самых разных регионов России.

Пусть 2026-й, уже притаившийся за порогом, принесёт нам с вами ещё больше добра, улыбок, памятных моментов и тёплых встреч.

С Новым годом, сине-бело-голубые! Будьте здоровы и счастливы!

Любите! «Зенит», — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.