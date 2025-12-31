«Во многих матчах он это доказывал». Корнеев назвал отличительную особенность Глушенкова

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о крайнем нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. В нынешнем сезоне вингер провёл 21 матч на клубном уровне, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

«Это один из тончайших игроков, настоящих созидателей. Когда он в настроении, это игрок, который делает разницу. И во многих матчах он это доказывал», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Действующий контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Максима в € 14 млн.