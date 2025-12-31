Скидки
Футбол Новости

ФИФА утвердит новую награду взамен премии The Best с 2026 года

ФИФА закроет ежегодную премию The Best лучшим игрокам сезона и будет вручать новую награду в рамках партнёрства со Спортивным советом Дубая (DSC). Об этом сообщается на сайте ФИФА.

«Мы рады объединить усилия с Дубаем, городом, который живёт и дышит футболом, для развития этого мероприятия мирового уровня. Эта премия станет не просто церемонией награждения, но и инновационным способом прославления футбола и чествования лучших игроков года как на поле, так и за его пределами», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Меморандум о взаимопонимании был подписан на Всемирном спортивном саммите в Дубае. В рамках сотрудничества ФИФА будет ежегодно проводить церемонию награждения лучших игроков и деятелей футбола – новая премия станет единственной официальной наградой ФИФА. Первая церемония награждения в рамках партнёрства с Дубаем состоится в 2026 году.

Напомним, последним обладателем данной награды стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

