Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Сити» Аке отказался от перехода в «Вест Хэм Юнайтед» — talkSPORT

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке отказался от перехода в «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, футболист готов покинуть «горожан», но не хотел бы продолжать карьеру в команде, которая борется за выживание в английской Премьер-лиге.

Аке играет за «горожан» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

