Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе забил больше всех в топ-5 лиг, повторив абсолютный рекорд для игрока «Реала»

Мбаппе забил больше всех в топ-5 лиг, повторив абсолютный рекорд для игрока «Реала»
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 59 голов в 59 матчах в 2025 году во всех соревнованиях. Как сообщает Opta Sport, этот результат является лучшим среди всех футболистов в топ-5 европейских лигах.

Кроме того, Мбаппе сравнялся с абсолютным рекордом для игрока «Реала» за один год, установленным португальцем Криштиану Роналду. В 2013 году нынешний капитан сборной Португалии также забил 59 мячей во всех турнирах.

Килиан Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Всего на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за «Королевский клуб». Его контракт рассчитан до июня 2029-го.

Материалы по теме
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Истории
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android