Мбаппе забил больше всех в топ-5 лиг, повторив абсолютный рекорд для игрока «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 59 голов в 59 матчах в 2025 году во всех соревнованиях. Как сообщает Opta Sport, этот результат является лучшим среди всех футболистов в топ-5 европейских лигах.

Кроме того, Мбаппе сравнялся с абсолютным рекордом для игрока «Реала» за один год, установленным португальцем Криштиану Роналду. В 2013 году нынешний капитан сборной Португалии также забил 59 мячей во всех турнирах.

Килиан Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Всего на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за «Королевский клуб». Его контракт рассчитан до июня 2029-го.