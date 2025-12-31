Экс-тренер «Челси» Ди Маттео: футбол Земана был захватывающим и атакующим

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео поделился воспоминаниями о работе под руководством Зденека Земана.

— Вы играли за «Лацио» под руководством Зденека Земана, которого иногда недооценивают за пределами Италии. Каким вы его запомнили?

— Мой первый год в «Лацио» прошёл под руководством Дино Дзоффа, а затем, во втором сезоне, пришёл Зденек Земан. Это был полный контраст. Мы перешли от очень традиционного тренера к новатору, полному новых идей. Его футбол был захватывающим и атакующим. Мы показывали один из лучших стилей игры, который Италия видела в то время, играя по схеме 4-3-3, мы все атаковали, прессинговали высоко.

Найти баланс между атакой и защитой порой было непросто, но игрокам это доставляло огромное удовольствие. Тренировки были очень тяжёлыми, он был известен этим, особенно в предсезонный период. Но мы финишировали очень высоко в таблице, на втором и третьем местах в те сезоны, и показывали невероятный футбол. Многие вещи, которым я у него научился, позже повлияли на меня как на тренера, — приводит слова Ди Маттео Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.