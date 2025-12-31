Скидки
«Манчестер Юнайтед» поздравил сэра Алекса Фергюсона с днём рождения

«Манчестер Юнайтед» поздравил сэра Алекса Фергюсона с днём рождения
Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего главного тренера команды сэра Алекса Фергюсона с днём рождения. Сегодня, 31 декабря, шотландскому специалисту исполняется 84 года.

«Поздравляем сэра Алекса Фергюсона с 84-м днём ​​рождения!» — говорится в сообщении пресс-службы «красных дьяволов» в соцсети X.

Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 1986-го по июнь 2013-го. С 2013-го по октябрь 2024-го он работал в клубе в должности члена правления. Под руководством Фергюсона «Манчестер Юнайтед» завоевал своё последнее на текущий момент золото в английской Премьер-Лиге — в сезоне-2012/2013.

