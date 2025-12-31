«Барселона» ищет защитника в зимнее окно на замену травмированному Кристенсену — MD

«Барселона» находится в поиске центрального защитника на международном рынке из-за серьёзной травмы игрока сине-гранатовых Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, приоритетной задачей является поиск центрального защитника, способного играть слева. Однако задача непростая, поскольку игрок должен быть недоволен своим нынешним клубом настолько, что ему разрешат уйти в середине сезона. Таким образом, это не будет представлять собой значительных расходов для «Барселоны».

Отмечается, что также рассматривается поиск опорного полузащитника, способного играть в центре обороны. Среди игроков, чьи кандидатуры были предложены, есть Николас Отаменди («Бенфика»), Стефан де Врей («Интер») и Лука Вушкович («Гамбург»). Наиболее предпочтительным вариантом является Натан Аке из «Манчестер Сити».