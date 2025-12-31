Скидки
Тер Штеген заявил, что не намерен покидать «Барселону» ради экзотических стран — Diario

Комментарии

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не планирует координально менять обстановку в зимнее трансферное окно. Как сообщает Diario Sport в соцсети X, немецкий вратарь сообщил сине-гранатовым, что не намерен покидать клуб ради каких-либо экзотических направлений, таких как Турция, или далёких мест, таких как Англия.

По данным источника, тер Штеген хочет продолжать жить в Барселоне. Таким образом, единственным вариантом смены клуба для голкипера остаётся опция с арендой в каталонскую «Жирону», выступающую в испанской Ла Лиге.

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с июля 2014 года. В сезоне-2025/2026 на счету вратаря лишь один матч за сине-гранатовых — в Кубке Испании.

