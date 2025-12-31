Экс-тренер «Челси» Ди Маттео рассказал, какие специалисты на него повлияли

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео рассказал, какие специалисты повлияли на него в наибольшей степени.

«Одной из очень важных фигур в Швейцарии был Рольф Фрингер. Он перевёл меня из полузащиты в центр защиты, потому что хотел строить игру от вратаря. Для меня как атакующего игрока возможность видеть всю игру из глубины поля оказалась очень полезной и помогла понять футбол.

Затем я работал в сборной с Арриго Сакки. Он был настоящим новатором, его «Милан» был всемирно известен. Мы пытались перенять этот стиль в Швейцарии. У меня также был опыт работы с Рудом Гуллитом, чья философия всегда заключалась в том, чтобы играть в красивый футбол, контролировать мяч и решать исход игры за счёт владения мячом», — приводит слова Ди Маттео Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.