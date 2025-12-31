Экс-тренер «Челси» Ди Маттео высказался о нынешнем положении «Лацио»

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео поделился мнением о текущем положении «Лацио» на внутренней и международной аренах. Специалист играл за эту команду с 1993 по 1996 год.

«Клаудио Лотито возглавил клуб, когда тот был на грани банкротства, и восстановил его стабильность. «Лацио» финансово устойчив, регулярно участвует в европейских соревнованиях и обычно входит в шестёрку лучших клубов Серии А. У них замечательная фанатская база, прекрасный город, а играть на «Олимпико» — это незабываемый опыт. Римское дерби — один из лучших матчей в футболе», — приводит слова Ди Маттео Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.