Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Болельщик из ДР Конго простоял весь матч на Кубке Африки в одной позе

Комментарии

Болельщик сборной ДР Конго простоял весь матч 3-го тура на Кубке африканских наций с национальной командой Ботсваны (3:0). Как сообщает RMC Sport, этот мужчина устраивает подобный флэшмоб уже на третьей игре в рамках турнира.

Кубок африканских наций . Группа D. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Ботсвана
Окончен
0 : 3
ДР Конго
0:1 Мбуку – 31'     0:2 Какута – 41'     0:3 Какута – 60'    

Во время каждого из трёх матчей ДР Конго одетый в костюм болельщик стоит неподвижно 90 минут, не обращая внимания ни на происходящее вокруг, ни на успехи своей команды. Он стоял идеально прямо с поднятой к небу правой рукой, а его взгляд был устремлён вдаль.

Этот жест является данью уважения первому премьер-министру ДР Конго Патрису Лумумбе, который является символом борьбы за независимость Африки. Лумумба был убит в 1961 году во время гражданской войны.

Комментарии
