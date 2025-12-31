Болельщик из ДР Конго простоял весь матч на Кубке Африки в одной позе

Болельщик сборной ДР Конго простоял весь матч 3-го тура на Кубке африканских наций с национальной командой Ботсваны (3:0). Как сообщает RMC Sport, этот мужчина устраивает подобный флэшмоб уже на третьей игре в рамках турнира.

Во время каждого из трёх матчей ДР Конго одетый в костюм болельщик стоит неподвижно 90 минут, не обращая внимания ни на происходящее вокруг, ни на успехи своей команды. Он стоял идеально прямо с поднятой к небу правой рукой, а его взгляд был устремлён вдаль.

Этот жест является данью уважения первому премьер-министру ДР Конго Патрису Лумумбе, который является символом борьбы за независимость Африки. Лумумба был убит в 1961 году во время гражданской войны.