Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
22:00 Мск
Жезус повторил легендарное празднование Кака, забив за «Арсенал» впервые после травмы

Жезус повторил легендарное празднование Кака, забив за «Арсенал» впервые после травмы
Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус повторил перформанс экс-полузащитника «Милана» и последнего обладателя «Золотого мяча» из Бразилии Кака, отличившись впервые после тяжёлой травмы. Нападающий вышел на замену на 77-й минуте матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1), а на 78-й минуте отметился забитым мячом.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

После забитого гола Жезус снял игровую футболку, под которую была надета белая майка с надписью: I belong to Jesus (с английского: «Я принадлежу Иисусу». — Прим. «Чемпионата»). В 2007 году Кака в футболке с той же надписью праздновал победу «Милана» над «Ливерпулем» (2:1) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: Getty Images

Для Жезуса гол в ворота «Виллы» стал первым в сезоне. В январе 2025 года бразилец получил травму крестообразных связок колена и выбыл на продолжительный срок.

