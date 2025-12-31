Жезус повторил легендарное празднование Кака, забив за «Арсенал» впервые после травмы

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус повторил перформанс экс-полузащитника «Милана» и последнего обладателя «Золотого мяча» из Бразилии Кака, отличившись впервые после тяжёлой травмы. Нападающий вышел на замену на 77-й минуте матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1), а на 78-й минуте отметился забитым мячом.

После забитого гола Жезус снял игровую футболку, под которую была надета белая майка с надписью: I belong to Jesus (с английского: «Я принадлежу Иисусу». — Прим. «Чемпионата»). В 2007 году Кака в футболке с той же надписью праздновал победу «Милана» над «Ливерпулем» (2:1) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: Getty Images

Для Жезуса гол в ворота «Виллы» стал первым в сезоне. В январе 2025 года бразилец получил травму крестообразных связок колена и выбыл на продолжительный срок.