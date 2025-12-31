Горецка хочет снова играть под руководством Флика и готов перейти в «Барселону» — Рахман

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка хотел бы снова играть под руководством Ханс-Дитера Флика. Как сообщает журналист Решад Рахман в социальной сети Х, футболист выразил готовность играть под началом немецкого специалиста в «Барселоне» в следующем сезоне, если не продлит контракт с мюнхенским клубом.

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В его послужном списке шесть титулов чемпиона Германии, два национальных Кубка, победа в Лиге чемпионов ‑ 2019/2020 и золотая медаль на клубном чемпионате мира — 2020. В сборной Германии он выигрывал Кубок конфедераций 2017 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.