Килиан Мбаппе пропустит как минимум четыре матча «Реала» из-за травмы — L’Équipe

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выявлено растяжение связок, обследование с помощью МРТ подтвердило наличие травмы. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, медицинское обследование не выявило травму крестообразной связки, но подтвердило повреждение наружных связок, требующее лечения и отдыха. Мбаппе пропустит несколько недель, Если прогноз L'Equipe сбудется, то Килиан пропустит как минимум следующие матчи: с «Бетисом» в Ла Лиге (4 января), полуфинал Суперкубка Испании с «Атлетико» (8 января), а также финал турнира 11 января, если команда туда пройдёт. Кроме того, француз не сыграет с «Леванте» в чемпионате Испании (17 января) и с «Монако» в Лиге чемпионов (20 января).

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Всего на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за «Королевский клуб». Его контракт рассчитан до июня 2029-го.