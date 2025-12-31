Роберто Карлосу сделали операцию на сердце, его жизни ничего не угрожает — Руис

Бывший защитник мадридского «Реала», махачкалинского «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает журналист Мельчор Руис в соцсети X. По данным источника, проблемы с сердцем у экс-футболиста были выявлены после обследования из-за тромба в ноге.

Операцию Роберто Карлосу провели в Бразилии. Сообщается, что жизни бывшего футболиста ничего не угрожает, однако он продолжает оставаться в больнице под наблюдением медицинского персонала.

Роберто Карлос выступал в Мир Российской Премьер-Лиге с февраля 2011-го по август 2012-го. Всего на его счету 25 матчей в РПЛ, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.