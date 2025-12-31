Модрич: вопрос «Месси или Роналду» мне не нравится, но Криштиану мне ближе

Полузащитник «Милана» Лука Модрич заявил, что не любит вопрос «Месси или Роналду», а также рассказал о человеческих качествах своего бывшего одноклубника, нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Аль-Наср».

– Месси или Криштиану Роналду?

– Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали собой эпоху. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним, он был моим партнёром в «Реале», уверяю, что он не только великий футболист, но и невероятный человек. Люди этого не знают, но у него огромное сердце, он всегда готов помочь. И это простой, обычный человек.

– А Месси?

– Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже замечательный. Как игрок он великолепен, – приводит слова Модрича Corriere della Sera.