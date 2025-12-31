Скидки
Главная Футбол Новости

Болельщик «Арсенала» устроил психологическую атаку на вратаря «Астон Виллы» Мартинеса

Комментарии

Болельщик лондонского «Арсенала» устроил психологическую атаку на голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса после матча 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась в пользу «канониров» со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

Фанат несколько раз послал аргентинского вратаря, когда тот покидал поле после окончания игры. Мартинес начал отвечать болельщику, в итоге футболиста начали сдерживать и увели в раздевалку силой.

«Арсенал» завершил 2025 год на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Микеля Артеты 45 очков после 19 туров. «Астон Вилла» занимает третью строчку, заработав 39 очков после аналогичного количества матчей.

