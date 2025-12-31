Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев записал поздравление с Новым годом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев записал поздравление с Новым годом
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев записал новогоднее видеообращение, в котором поздравил всех с наступающим праздником. Видео было опубликовано пресс-службой действующих чемпионов России.

«Дорогие друзья, 2025 год показал нам, если много работать и верить в себя, самые смелые желания исполняются. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья вам и вашим родным.

Желаю, чтобы 2026 год подарил вам много ярких эмоций и незабываемых событий. Будьте счастливы, пусть каждый день приносит вам радость», — сказал Мусаев в видео, опубликованном пресс-службой «Краснодара» в соцсети «ВКонтакте».

Материалы по теме
«С Галицким спорили о пенальти». Самый первый вратарь «Краснодара»
Эксклюзив
«С Галицким спорили о пенальти». Самый первый вратарь «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android