Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев записал поздравление с Новым годом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев записал новогоднее видеообращение, в котором поздравил всех с наступающим праздником. Видео было опубликовано пресс-службой действующих чемпионов России.

«Дорогие друзья, 2025 год показал нам, если много работать и верить в себя, самые смелые желания исполняются. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья вам и вашим родным.

Желаю, чтобы 2026 год подарил вам много ярких эмоций и незабываемых событий. Будьте счастливы, пусть каждый день приносит вам радость», — сказал Мусаев в видео, опубликованном пресс-службой «Краснодара» в соцсети «ВКонтакте».