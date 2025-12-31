Роберто Ди Маттео высказался о периоде карьеры в «Челси»

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео поделился воспоминаниями о периоде карьеры, проведённом в лондонском клубе. Специалист выступал за «синих» с 1996 по 2002 год, а также работал там в качестве тренера с 2011 по 2012 год.

— «Челси» был вашим последним клубом в качестве игрока. Каким был этот период до прихода Романа Абрамовича?

— Атмосфера уже была эйфорической. Я приехал в 1996 году, а вскоре после этого пришли Джанлука Виалли, Джанфранко Дзола, Франк Лебёф, Марсель Десайи. Мы выиграли шесть трофеев, среди которых Кубок Англии, Кубок обладателей кубков, Суперкубок Европы, Кубок лиги. Это был очень успешный период. Приход Абрамовича в 2003 году полностью преобразил клуб. «Челси» стал силой как на внутренней, так и на международной арене, а также всемирно известным клубом.

— Как вы оцениваете эпоху Жозе Моуринью и игроков, которые пришли после него?

— Пришло много новых игроков, но такие футболисты, как Петр Чех, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Майкл Эссьен и Джон Оби Микел, стали опорой клуба на долгие годы. Они вошли в историю, выиграв чемпионские титулы и утвердив «Челси» в качестве мощной команды, — приводит слова Ди Маттео Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.