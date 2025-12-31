Директор «Наполи» Манна: Хойлунд очень важен, обязательство по его покупке — формальность

Спортивный директор итальянского «Наполи» Джованни Манна заявил, что обязательство выкупить форварда Расмуса Хойлунда, арендованного до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», лишь формальность.

«Хойлунд? Обязательство по покупке — это просто формальность. Мы доверяем ему, а он доверяет нашему проекту. Он очень важен [для нас]. Даже он сам считает себя игроком «Наполи», — приводит слова Манны инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Хойлунд является футболистом «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне за «Наполи» 22-летний нападающий провёл 19 матчей во всех турнирах, где забил семь голов и сделал три результативные передачи.