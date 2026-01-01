Модрич: Моуринью особенный, прямолинейный и честный. Однажды он довёл Роналду до слёз

Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о тренерах, с которыми работал на протяжении всей карьеры, а также рассказал, кто был самым жёстким.

— Моуринью особенный. И как тренер, и как человек. Именно он хотел видеть меня в «Реале», без него я бы никогда туда не попал. Жаль, что мы провели вместе всего один сезон.

— Кто самый жёсткий тренер, если выбирать из Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри?

— Моуринью. Я видел, как он довёл Криштиану Роналду до слёз в раздевалке, человека, который выкладывается на поле на все 100, потому что один раз он не побежал за защитником соперника.

Моуринью очень прямолинеен с игроками, но честен. Он одинаково относился к Серхио Рамосу и новичку: если ему нужно было что-то сказать, он говорил. Макс [Аллегри] тоже такой: он прямо в лицо говорит, что правильно, а что нет. Честность – это основа, – приводит слова Модрича Corriere della Sera.