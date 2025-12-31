Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» подтвердил информацию о травме Мбаппе

«Реал» подтвердил информацию о травме Мбаппе
Комментарии

Мадридский «Реал» на официальном сайте подтвердил информацию о травме французского нападающего команды Килиана Мбаппе.

«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований нашего игрока Килиана Мбаппе, выполненных медицинской службой мадридского «Реала», у него диагностировано растяжение связок левого колена. Клуб следит за ходом восстановления футболиста», — сказано в сообщении «сливочных».

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029-го.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе пропустит как минимум четыре матча «Реала» из-за травмы — L’Équipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android