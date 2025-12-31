«Реал» подтвердил информацию о травме Мбаппе

Мадридский «Реал» на официальном сайте подтвердил информацию о травме французского нападающего команды Килиана Мбаппе.

«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований нашего игрока Килиана Мбаппе, выполненных медицинской службой мадридского «Реала», у него диагностировано растяжение связок левого колена. Клуб следит за ходом восстановления футболиста», — сказано в сообщении «сливочных».

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029-го.