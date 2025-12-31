Скидки
«Особый год, который я никогда не забуду». Гарри Кейн подвёл итоги 2025-го

Комментарии

Нападающий немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн подвёл итоги 2025 года и поделился планами на следующий год.

«Особый год, который я никогда не забуду. Готов к ещё одному грандиозному году!» — написал Кейн в соцсети X, прикрепив видеонарезку с главными для себя событиями уходящего года.

Летом 2025 года Гарри Кейн выиграл с мюнхенской «Баварией» чемпионат Германии — первый трофей в карьере 32-летнего игрока. Позже нападающий выиграл с клубом и Суперкубок страны. В текущем сезоне на счету англичанина 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами.

