Килиан Мбаппе играл в последних матчах через боль — L’Équipe

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе играл в последних матчах команды, испытывая болевые ощущения. Об этом сообщает L’Équipe. Ранее стало известно, что у игрока диагностировано растяжение связок левого колена.

По данным источника, футболист изначально не предполагал, что его повреждение заслуживает особого внимания. Игрок жаловался, что он не может набирать скорость в привычной манере.

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.