Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» установила рекорд по голам за год без учёта команд, где были Месси и Роналду

«Барселона» установила рекорд по голам за год без учёта команд, где были Месси и Роналду
Комментарии

Каталонская «Барселона» установила рекорд результативности в чемпионате Испании за календарный год. Сине-гранатовые забили 169 мячей в 2025 году во всех турнирах с учётом автоголов.

Как сообщает Opta Sport, ни одна команда испанской Ла Лиги не забивала больше голов за один календарный год без учёта команд, в составе которых играли форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003-го по 2021-й, после чего форвард перебрался во французский «ПСЖ». Криштиану Роналду защищал цвета мадридского «Реала» с июля 2009 года по июль 2018-го, пока не перешёл в итальянский «Ювентус».

Материалы по теме
«ЧМ в США станет лучшим в истории». Юра Мовсисян рад за «Краснодар» и в восторге от Месси
Эксклюзив
«ЧМ в США станет лучшим в истории». Юра Мовсисян рад за «Краснодар» и в восторге от Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android