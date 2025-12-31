«Барселона» установила рекорд по голам за год без учёта команд, где были Месси и Роналду

Каталонская «Барселона» установила рекорд результативности в чемпионате Испании за календарный год. Сине-гранатовые забили 169 мячей в 2025 году во всех турнирах с учётом автоголов.

Как сообщает Opta Sport, ни одна команда испанской Ла Лиги не забивала больше голов за один календарный год без учёта команд, в составе которых играли форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003-го по 2021-й, после чего форвард перебрался во французский «ПСЖ». Криштиану Роналду защищал цвета мадридского «Реала» с июля 2009 года по июль 2018-го, пока не перешёл в итальянский «Ювентус».