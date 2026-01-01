Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это факт». Каррагер заявил, что Жезус лучше Дьёкереша

«Это факт». Каррагер заявил, что Жезус лучше Дьёкереша
Комментарии

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что форвард «Арсенала» Габриэл Жезус лучше нападающего «канониров» Виктора Дьёкереша. Во вторник, 30 декабря, лондонский клуб обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:1 в матче 19-го тура АПЛ. Дьёкереша, не отметившегося результативными действиями, заменили на 77-й минуте, Жезус, который вышел вместо него, забил на 78-й.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

«Единственная проблема «Арсенала» в этом матче заключается в том, что Дьёкереш не должен выходить в старте, когда у них есть такие игроки. Через пару игр, когда Жезус немного прибавит в скорости, в старте должен выходить он. Он лучше Дьёкереша, это факт.

Раньше возникали вопросы, достаточно ли хорош [Жезус] для «Арсенала», чтобы выиграть титул. Но прямо сейчас он лучше, чем тот парень, которого они взяли, который, как они думали, поможет им выиграть АПЛ. Хаверц или Жезус как центральный нападающий лучше Дьёкереша. Ему не хватает изящества и класса, когда думаешь, что они на скамейке запасных», – приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
«Арсенал» растерзал «Виллу» на пороге крутого рекорда! А Жезус после гола скосплеил Кака
«Арсенал» растерзал «Виллу» на пороге крутого рекорда! А Жезус после гола скосплеил Кака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android