«Это факт». Каррагер заявил, что Жезус лучше Дьёкереша

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что форвард «Арсенала» Габриэл Жезус лучше нападающего «канониров» Виктора Дьёкереша. Во вторник, 30 декабря, лондонский клуб обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:1 в матче 19-го тура АПЛ. Дьёкереша, не отметившегося результативными действиями, заменили на 77-й минуте, Жезус, который вышел вместо него, забил на 78-й.

«Единственная проблема «Арсенала» в этом матче заключается в том, что Дьёкереш не должен выходить в старте, когда у них есть такие игроки. Через пару игр, когда Жезус немного прибавит в скорости, в старте должен выходить он. Он лучше Дьёкереша, это факт.

Раньше возникали вопросы, достаточно ли хорош [Жезус] для «Арсенала», чтобы выиграть титул. Но прямо сейчас он лучше, чем тот парень, которого они взяли, который, как они думали, поможет им выиграть АПЛ. Хаверц или Жезус как центральный нападающий лучше Дьёкереша. Ему не хватает изящества и класса, когда думаешь, что они на скамейке запасных», – приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на Sky Sports.