«Меня не позвали». Аршавин вспомнил, как праздновал Новый год один дома

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как несколько лет назад праздновал Новый год у себя дома в одиночестве и поделился впечатлениями от того вечера.

— Недавно отмечал, года два-три назад, один дома, один вообще.

— И это было самое крутое празднование?

— Ничего крутого не было, но помню, купил салатик «Оливье», покрошил туда крабика, поел это всё и в 01:15 лёг спать.

— А никто не пришёл, потому что ты никого не позвал?

— Меня не позвали никуда, поэтому мне пришлось одному. Нет, вообще, я люблю компании, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.