«До сих пор слышу шум трибун». Ди Маттео — о победе с «Челси» в Лиге чемпионов

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео рассказал о победе с «синими» в Лиге чемпионов сезона-2011/2012.

— Каким был для вас сезон-2011/2012?

— Это были американские горки. У нас были проблемы в лиге, возникали сложности, и Андре Виллаш-Боаш — мой близкий друг — ушёл из клуба. Меня попросили возглавить команду до конца сезона. Это было непросто, но увлекательно, и финал оказался таким, какого никто не мог предсказать. Это было похоже на идеальный финал фильма.

— Когда вы вспоминаете тот путь в Лиге чемпионов, какой матч вам запомнился больше всего?

— Ответный матч с «Наполи» на «Стэмфорд Бридж». Нам нужно было отыграться после поражения 1:3. Атмосфера была просто невероятная. Я до сих пор слышу тот шум трибун, который звучал, когда мы прошли дальше. В тот вечер казалось, что всё возможно.

— Насколько сложным был выбор состава перед финальным матчем с «Баварией»?

— С одной стороны, это было легко, потому что несколько игроков были дисквалифицированы, поэтому никто не мог жаловаться. С другой стороны, это было непросто. Райан Бертран дебютировал и обеспечил нам оптимальный баланс на левом фланге.

У нас была целая неделя на тактическую подготовку. Как только команда подготовлена, всё остальное зависит от игроков — а у нас были выдающиеся игроки», — приводит слова Ди Маттео Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.