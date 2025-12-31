Скидки
Вингер «Баварии» Олисе стал первым в топ-5 европейских лиг по голевым моментам в 2025 году

Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе создал наибольшее количество голевых моментов в пяти ведущих европейских лигах в 2025 году. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х. Согласно данным, Олисе записал на свой счёт 36 голевых моментов.

Вторым идёт нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки (27). Замыкает тройку вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который создал 25 голевых моментов. Четвёртую строчку занимает защитник «Интера» Федерико Димарко (22). На пятом месте расположился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (19). Шестую строчку занимает форвард мадридского «Атлетико» Алекс Баэна (18).

Места с седьмого по 10-е занимают: нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Джейкоб Мёрфи, полузащитник «Страсбурга» Диегу Морейра, форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс, создавшие по 17 голевых моментов.

