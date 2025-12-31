Скидки
Роберто Ди Маттео ответил, завершил ли он тренерскую карьеру

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео высказался на тему продолжения своей карьеры.

— Вы всегда хотели стать тренером?
— Нет. Не думал об этом во время игровой карьеры, и даже после её завершения не был уверен. Это не было запланировано.

— Почему вы в последнее время не тренировали в Англии?
— После «Астон Виллы» попробовал себя в разных ролях в футболе и нашёл хороший баланс в жизни. Я до сих пор получаю предложения, однако их стало меньше, чем раньше. Сейчас очень доволен тем, чем занимаюсь.

— Для вас тренерская работа — это закрытая глава в жизни?
— Нет, совсем нет. Просто сейчас не занимаюсь активным поиском работы в этой сфере. Но кто знает, что будет дальше?» — приводит слова Ди Маттео Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.

