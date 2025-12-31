Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение с поздравлениями с Новым годом

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал видеообращение с поздравлениями с Новым годом.

«Друзья! Ну что, вот и пролетел 2025 год. Много о нём говорить не будем. Давайте смотреть вперёд. 2026 год должен принести нам море хорошего настроения, море позитива, море улыбок, радости. Ну и самое главное — чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперёд.

Я вас всех люблю. Самое главное — будьте настоящими. Любите друг друга, цените друг друга. И тогда у нас всё будет хорошо. С новым годом. Всем хорошего настроения», — пожелал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.