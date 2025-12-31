Станислав Черчесов и футболисты «Ахмата» поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Футбольный клуб «Ахмат» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Игроки и главный тренер команды Станислав Черчесов обратились к болельщикам в преддверии праздника.

Свои поздравления оставили ангольский полузащитник Эгаш Касинтура, который записал обращение на русском языке, а также нападающие Максим Самородов и Георгий Мелкадзе.

Права на видео принадлежат ФК «Ахмат». Посмотреть видео можно в группе ФК «Ахмат» ВКонтакте.

На данный момент грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка после 18 туров. Первый матч в 2026 году «Ахмат» проведёт дома с московским ЦСКА. Игра 19-го тура РПЛ состоится 28 февраля и начнётся в 19:00 мск.