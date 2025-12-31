Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов и футболисты «Ахмата» поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Станислав Черчесов и футболисты «Ахмата» поздравили болельщиков с наступающим Новым годом
Комментарии

Футбольный клуб «Ахмат» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Игроки и главный тренер команды Станислав Черчесов обратились к болельщикам в преддверии праздника.

Свои поздравления оставили ангольский полузащитник Эгаш Касинтура, который записал обращение на русском языке, а также нападающие Максим Самородов и Георгий Мелкадзе.

Права на видео принадлежат ФК «Ахмат». Посмотреть видео можно в группе ФК «Ахмат» ВКонтакте.

На данный момент грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка после 18 туров. Первый матч в 2026 году «Ахмат» проведёт дома с московским ЦСКА. Игра 19-го тура РПЛ состоится 28 февраля и начнётся в 19:00 мск.

Материалы по теме
В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном уходе Черчесова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android