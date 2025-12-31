Экс-тренер «Челси» Ди Маттео: итальянский футбол переживает переходный период

Бывший тренер лондонского «Челси» Роберто Ди Маттео высказался о нынешнем уровне игры сборной Италии.

— Как вы оцениваете игру сборной Италии при Дженнаро Гаттузо ?

— Итальянский футбол переживает переходный период. У нас есть талантливые игроки, однако нам нужно больше уверенности и больше возможностей для молодых футболистов в Серии А. Атмосфера вокруг национальной команды хорошая, будущее выглядит многообещающим.

— Сможет ли Италия пройти отбор на следующий чемпионат мира?

— Скрестим пальцы. Мы все будем за них болеть. Надеюсь, на этот раз всё получится», — приводит слова Ди Маттео Tribal Football со ссылкой на подкаст Flashscore Livesport Daily.

В полуфинальном матче плей-офф за выход на ЧМ-2026 итальянцы примут Северную Ирландию, игра пройдёт в Италии 26 марта. Если «синие» добьются победы, то в финале плей-офф 31 марта им предстоит сыграть с победителем матча между Уэльсом и Боснией и Герцеговиной на выезде.