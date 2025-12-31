Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Score 90 опубликовал топ-5 вратарей 2025 года, Доннарумма — второй, Райя — третий

Score 90 опубликовал топ-5 вратарей 2025 года, Доннарумма — второй, Райя — третий
Комментарии

Статистический портал Score 90 в соцсети X представил свою версию топ-5 сильнейших вратарей мира по итогам 2025 года. Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма, которого ранее признали лучшим вратарём мира по версии France Football, занял второе место.

На первой строчке, по версии издания, расположился вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. В тройку лучших голкиперов сезона также вошёл испанец Давид Райя из лондонского «Арсенала».

Топ-5 лучших вратарей 2025 года по версии Score 90:

1. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид).
2. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).
3. Давид Райя («Арсенал» Лондон).
4. Алисон («Ливерпуль»).
5. Жоан Гарсия («Барселона»).

Материалы по теме
«Легендарная игра Сафонова. Она перезапускает всё». Мировые СМИ восхищаются вратарём «ПСЖ»
«Легендарная игра Сафонова. Она перезапускает всё». Мировые СМИ восхищаются вратарём «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android