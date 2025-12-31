Score 90 опубликовал топ-5 вратарей 2025 года, Доннарумма — второй, Райя — третий

Статистический портал Score 90 в соцсети X представил свою версию топ-5 сильнейших вратарей мира по итогам 2025 года. Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма, которого ранее признали лучшим вратарём мира по версии France Football, занял второе место.

На первой строчке, по версии издания, расположился вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. В тройку лучших голкиперов сезона также вошёл испанец Давид Райя из лондонского «Арсенала».

Топ-5 лучших вратарей 2025 года по версии Score 90:

1. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид).

2. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).

3. Давид Райя («Арсенал» Лондон).

4. Алисон («Ливерпуль»).

5. Жоан Гарсия («Барселона»).