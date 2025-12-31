Ямаль сделал 188 успешных обводок в 2025 году, став первым по этому показателю в топ-5 лиг

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал наибольшее количество успешных обводок в пяти ведущих европейских лигах в 2025 году. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х. Согласно данным, 18-летний футболист совершил 188 обводок.

Второе место занимает нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку (111), третье — вингер «Тоттенхэм Хотспур» Мохаммед Кудус (98). На четвёртой строчке находится форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (96), на пятой — крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (86).

Шестое место занимает защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу (77), седьмое — вингер «Брайтона» Янкуба Минте (75). На восьмой строчке расположился полузащитник «Комо» Нико Пас (72), на девятой — вингер «Баварии» Майкл Олисе (70). Замыкает топ-10 полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс (68).