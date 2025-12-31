Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль сделал 188 успешных обводок в 2025 году, став первым по этому показателю в топ-5 лиг

Ямаль сделал 188 успешных обводок в 2025 году, став первым по этому показателю в топ-5 лиг
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал наибольшее количество успешных обводок в пяти ведущих европейских лигах в 2025 году. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х. Согласно данным, 18-летний футболист совершил 188 обводок.

Второе место занимает нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку (111), третье — вингер «Тоттенхэм Хотспур» Мохаммед Кудус (98). На четвёртой строчке находится форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (96), на пятой — крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (86).

Шестое место занимает защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу (77), седьмое — вингер «Брайтона» Янкуба Минте (75). На восьмой строчке расположился полузащитник «Комо» Нико Пас (72), на девятой — вингер «Баварии» Майкл Олисе (70). Замыкает топ-10 полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс (68).

Материалы по теме
Вингер «Баварии» Олисе стал первым в топ-5 европейских лиг по голевым моментам в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android