Луис Энрике — лучший тренер 2025 года по версии Score 90

Возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии аккаунта Score 90 в социальной сети X. Топ-5 списка выглядит следующим образом:
1. Луис Энрике — «Пари Сен-Жермен», Франция;
2. Микель Артета — «Арсенал», Англия;
3. Венсан Компани — «Бавария», Германия;
4. Хосеп Гвардиола — «Манчестер Сити», Англия;
5. Ханс-Дитер Флик — «Барселона», Испания.
В минувшем сезоне под руководством Луиса Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА. Кроме того, парижане под руководством специалиста выиграли Межконтинентальный кубок.