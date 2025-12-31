Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике — лучший тренер 2025 года по версии Score 90

Луис Энрике — лучший тренер 2025 года по версии Score 90
Комментарии

Возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии аккаунта Score 90 в социальной сети X. Топ-5 списка выглядит следующим образом:

1. Луис Энрике — «Пари Сен-Жермен», Франция;

2. Микель Артета — «Арсенал», Англия;

3. Венсан Компани — «Бавария», Германия;

4. Хосеп Гвардиола — «Манчестер Сити», Англия;

5. Ханс-Дитер Флик — «Барселона», Испания.

В минувшем сезоне под руководством Луиса Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА. Кроме того, парижане под руководством специалиста выиграли Межконтинентальный кубок.

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: ментальность — отличительная черта больших команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android