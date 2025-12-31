Луис Энрике — лучший тренер 2025 года по версии Score 90

Возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии аккаунта Score 90 в социальной сети X. Топ-5 списка выглядит следующим образом:

1. Луис Энрике — «Пари Сен-Жермен», Франция;

2. Микель Артета — «Арсенал», Англия;

3. Венсан Компани — «Бавария», Германия;

4. Хосеп Гвардиола — «Манчестер Сити», Англия;

5. Ханс-Дитер Флик — «Барселона», Испания.

В минувшем сезоне под руководством Луиса Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА. Кроме того, парижане под руководством специалиста выиграли Межконтинентальный кубок.