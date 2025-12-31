Скидки
Главная Футбол Новости

Представитель Кришито рассказал, что экс-игрок мечтает работать в «Зените»

Представитель Кришито рассказал, что экс-игрок мечтает работать в «Зените»
Комментарии

Андреа Д'Амико, представитель бывшего защитника санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито, заявил, что экс-футболист мечтает вернуться в российский клуб в качестве тренера. Итальянец выступал за сине-бело-голубых с 2011-го по 2018-й.

«Доменико здорово прогрессирует как тренер. Насколько я знаю, в системе «Дженоа» им очень довольны. Как он рассказывал, ему было бы интересно поработать в России. Если он получит предложение от «Зенита», то исполнит свою большую мечту», — сказал Д'Амико в интервью телеграм-каналу «МЯЧ RU»

Отдельно отмечается, что Кришито не примет предложения от принципиальных соперников санкт-петербургского клуба. С августа 2024 года бывший защитник сине-бело-голубых работает главным тренером в команде «Дженоа» до 17 лет.

