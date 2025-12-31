Скидки
«Рад, что не уехал в Москву». Джо Коул — о сорванной аренде в ЦСКА из «Челси»

Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул вспомнил историю своего перехода в лондонский клуб, а также рассказал, как «синие» могли отправить его в аренду в московский ЦСКА.

Коул — воспитанник «Вест Хэма», он перешёл в «Челси» в 2003 году и выступал за команду семь лет.

«У «Арсенала» было первоочередное право на приобретение меня и Майкла Кэррика, но Арсен Венгер отказался от сделки. Фергюсон хотел меня видеть в своей команде, но ему пришлось ждать, пока Верон перейдет в «Челси» — «Манчестер Юнайтед» ответил: «Да, мы хотим осуществить переход, но ждём».

«Внезапно «Челси» заинтересовался мной, предложение было принято, мне сказали: «Поговори с Клаудио Раньери и подпиши контракт». «Вест Хэму» нужно было продать меня, а «Челси» был моей любимой командой в детстве.

Абрамович только что купил «Челси», и позже я узнал, когда только подписал контракт, они хотели отдать меня в аренду ЦСКА. Оглядываясь назад, они подписали Жереми, Верона, Даффа, который был одним из лучших игроков лиги в «Блэкберне» в предыдущем сезоне, и Пети вернулся после травмы…

Мой отец отказался от идеи отдать меня в аренду ЦСКА и решил не говорить мне об этом… В том сезоне я сыграл 50 матчей – 25 в стартовом составе и 25 раз выходил скамейке запасных. Я много играл в футбол. Рад, что не уехал в Москву!» — приводит слова Коула FourFourTwo.

Джо Коул рассказал о роскошных бонусах эры Абрамовича в «Челси»
